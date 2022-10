Finte somministrazioni di vaccino in Campania | i destinatari dei 64 rinvii a giudizio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Chiesti 64, dopo la conclusione delle indagini preliminari, nell’inchiesta delle cosiddette false vaccinazioni nell’hub della “Fagianeria” del Museo di Capodimonte, condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli, relativa ai vaccini falsamente inoculati, e diretta dal pm Henry John Woodcock – che nei mesi scorsi ha sottoposto a misure reali (perquisizioni e sequestri) circa 70 soggetti, alcuni anche della provincia di Benevento (una donna di San Nicola Manfredi e un uomo di Sant’Agata dei Goti). Tutte le persone sono accusate in concorso per corruzione e false attestazioni, poiché gli incaricati di pubblico servizio (medici ed infermieri), per somme che andavano da 150 fino a 700 euro (per minori), attestavano falsamente l’inoculazione dei vaccini. Il primo dicembre, presso il Tribunale di ...