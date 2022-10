Fine settimana con cielo nuvoloso | sabato qualche schiarita

L'Amico del Popolo

...e costretti a lavorare e vivere da anni in condizioni disumane e che non si sa bene che... E così, dopo unadi difficoltoso lavoro all'ombra dei grattacieli di una delle città più ...... aldi contenere tagli alla spesa ai servizi erogati al cittadino'. Il compito di studiare ... oltre a valutare, a seconda dei casi, l'attivazione di smart working per una giornata alla... Libri, teatro, escursioni: al via l'ultimo fine settimana di "Oltre le Vette" Sole e temperature fino a 25 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 14 ottobre. Una seconda ottobrata ci farà godere di un piacevole weekend. Le previsioni del meteo a Roma ...Torna la Astro Sexy Parade e, come ogni fine settimana, ci propone i Segni Zodiacali baciati dal favore delle Stelle in campo amoroso. Il programma di Intesa Sanpaolo, nato per sostenere le migliori P ...