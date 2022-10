Filippo Ganna leggenda che cammina Il Superman che ha sfidato la fisica ora è un eroe popolare

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Unache, nessuno come lui. Vincenzo Nibali si è ritirato da qualche giorno, eppure l’Italia resta grande nel ciclismo grazie ad un incommensurabile. A 26 anni ha già vinto 8 ori ai Mondiali, di cui 6 su pista e 2 su strada, mentre alle Olimpiadi vanta il titolo con il quartetto (e dire che ai Giochi, ormai da anni, si è deciso di escludere l’inseguimento individuale a vantaggio del keirin…). E pensare che l’attuale stagione, sino a venerdì 7 ottobre, aveva riservato più delusioni che gioie al nativo di Verbania. L’obiettivo maglia gialla sfumato al Tour de France, un Mondiale su strada chiuso fuori dal podio e tante critiche (dai social) che hanno ferito un campione abituato a dominare, il cui DNA fatica ad accettare la sconfitta. In sei giorni non solo è cambiato tutto, ma potrebbe anche ...

Con Milan è nata questa sera una nuova rivalitàha speso parole al miele nei confronti del compagno di squadra: ' Con Jonathan ce lo siamo detti prima della partenza, è gara fino alla fine e vince chi è più forte. Ho tantissimo rispetto per ...ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali su pista di ciclismo in Francia a Saint Quentin en Yvelines (Parigi) illuminando la terza giornata. L'azzurro, fresco ...Filippo Ganna sta scrivendo la storia del ciclismo su pista. Una settimana fa il campione olimpico di Tokyo ha fatto segnare il record dell'ora, mentre in serata ha dominato la ...Per l’atleta piemontese, classe 1996, è il quinto titolo iridato su pista. Sul secondo gradino del podio c’è un altro italiano, Jonathan Milan Il 26enne piemontese ha vinto contro un altro azzurro, Jo ...