la Repubblica

C'èlo descrive sollevato,invece lo ha visto commosso. Ma il messaggio che ama ripetere in ...la guida attenta del Colle - alla campagna vaccinale affidata al generale degli Alpini, ...Nacque un mio nipotedi ser Piero mioa di 15 aprile in sabato a ore 3 di notte"... Ma al tempo stesso interno rispetto alla sua vicenda umanameglio di lei, priva di un'identita ... Figliuolo: "Chi molesta non può essere un alpino. Il sessismo va fermato" Ottobre 2022 a a a Un super-commissario per gestire l’emergenza energetica, sul modello di quanto fatto durante i tempi più duri del Covid. L’ipotesi è avanzata da Il Giorno, secondo cui si stanno int ...È la prima urgenza per la premier in pectore e vuole portarla fisicamente a palazzo Chigi. Potrebbe nominare un commissario straordinario o in alternativa ...