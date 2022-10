Il Sole 24 ORE

Si tratta di una dellepiù antiche della promozione fieristica del turismo dove la Regione è ... nell'ambito di quell'che prevede partnership per eventi di promozione di rilevanza ......dall'Assessorato al Turismo della Regione Calabria organizzato in collaborazione con Modena, ... hanno potuto verificare di persona la bontà dell'offerta turistica locale, siacome ... Fiere, intesa tra Milano e Parma: verso maxi polo nell’alimentare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - Mercati: inflazione Usa sopra le attese (8,2%) Le Borse sbandano, poi scatta il rally. L'incremento ...Fiera Milano ha siglato accordi ('term-sheets') non vincolanti con gli azionisti privati di Fiere di Parma per una partnership che ha l'obiettivo di creare una "comune piattaforma fieristica europea n ...