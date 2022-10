Festa del Cinema di Roma | L' ombra di Caravaggio e quella morte che resta un giallo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tormentato e maledetto fino all’ultimo, il grande. Tanto da morire vittima di una congiura, anzi, di un omicidio di Stato . Assassinato nel buio di una galera come in uno dei suoi incubi peggiori,...

... i 15 singoli usciti e da non perdere Tiberio di Martaè il mio singolo preferito di ... un brano che esprime la necessità di un incontro e la perenne ricercamomento econtesto perfetto, ...... ma attenzione a non farsi trascinare dalla rabbiamomento. Bene la passione, ma ci vuole ... Attenzione a non alzare troppo il gomito nel weekend in qualchecon gli amici. Indice dei contenuti ...Sul red carpet della kermesse capitolina, in un Auditorium graziato dalla pioggia, molte celebrità italiane e internazionali. Da James Ivory, che riceverà stasera il premio alla Carriera, ad Anne Pari ...L’attrice Kasia Smutniak ha rubato la scena sul red carpet a Roma: al suo fianco c’era la figlia Sophie Taricone che ha ...