Il 5 settembre scorso, in occasione del Private Preview diGroup alloclub de Monaco, e stato presentato El - Iseo, il primo motoscafo full - electric di Riva , iconico e rinomato ...... una delle più ampie dello scalo pugliese, sono stati concessi aGroup , che vi ha investito ben 100 milioni. La multinazionale leader nel settore deglidi lusso è tuttavia solo ... Ferretti Yacht, nuovo passo sul dual listing: in campo UniCredit, Goldman e JPM Definito il consorzio: dopo lo sbarco a Hong Kong l'obiettivo è Piazza Affari. Il gruppo, che fa capo alla cinese Weichai, era già quotato in Italia 20 anni fa ...Vacchi vanta una lunga esperienza nel settore della nautica durante la quale ha ricoperto il ruolo di CEO di Bertram Yachts, storico cantiere statunitense parte del Gruppo Ferretti. Inoltre, ricopre ...