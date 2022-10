Fantacalcio | consigli per la decima giornata | chi schierare?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Prosegue senza sosta alcuna il campionato di Serie A, arrivato alladopo aver assistito alle coppe europee. Calendario fittissimo, che vede le squadre italiane scendere in campo dopo l’ormai consueto turno di coppe europee. Tutto pronto, quindi, per una nuova battaglia in ottica, con le varie leghe che entrano sempre più nel vivo. Vietato perdere terreno per i fantallenatori, sempre alla caccia di bonus per scalare le classifiche a suon di +3: ecco i nostrisu chiin questa nuovapartita per partita (Photo credit: Inter)La Serie A si fa sempre più agguerrita e l’ultimo turno ha modificato in parte la classifica. Infatti, c’è una nuova capolista solitaria, il Napoli, ...

Il gol del difensore salva la giornata, quindi ecco qualche dritta su chi schierare in questo weekend. Da Chris Smalling, tre squilli in campionato, alla rivelazione Patric, sempre titolare con la ...Qualcuno sta segnando con continuità. Qualcun altro, invece, ha le carte per farlo ma non è ancora al top della condizione. In vista della decima giornata di Serie A, vi indichiamo cinque ...Consigli Fantacalcio 10ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere in formazione per l'ottavo turno di campionato 2022/2023 ...Torna la la Serie A e di conseguenza i consigli per il Fantacalcio. Di seguito vi indichiamo i difensori da schierare ed evitare ...