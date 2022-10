Fantacalcio | 5 centrocampisti da non schierare per la 10ª giornata di Serie A

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ammonizioni, espulsioni, votacci, rigori sbagliati: bisogna stare lontani da ogni possibile malus al. Perciò oggi andiamo a vedere 5da nonper la 10ªdiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTOSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Come non mai, quest’anno l’andamento delè legato alle prestazioni dei. Basti pensare che Kvaratskhelia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In vista della decima giornata di Serie A, vi indichiamo cinque- tra certezze e scommesse - da schierare nelle vostre fantarose. Occhio, perché gli scontri diretti della lotta ...da schierare alCome primo centrocampista schieriamo Koopmeiners: il passaggio velocissimo e precisissimo dell'olandese a Muriel, in occasione del gol contro l'Udinese, ...In ottica Fantacalcio andiamo alla scoperta degli attaccanti con più probabilità di andare in gol per questa giornata di Serie A.NAPOLI - È arrivato l’esito degli esami strumentali, ai quali si è sottoposto il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa. Il senegalese aveva infatti lasciato il campo in avvio di ripresa contr ...