Fantacalcio | 5 attaccanti da schierare per il 10° turno di A

Diverse punte a caccia del gol. I nostri consigli in attacco per la decima giornata si rifanno a bomber che non segnano da un po'. Il primo è Lautaro, in rete a Barcellona e ora di scena con la ...... a vedere il primo tempo a senso unico di Torino - Empoli più che gettare la croce agli-... E chissà se, con gran calma, un giorno verrà istituito un premio - modello bonus del- ...Attaccanti Torino - Il Torino, per il derby contro la Juventus, non avrà i suoi due centravanti di ruolo. L'annuncio arriva direttamente da Juric ...Consigli Fantacalcio, gli attaccanti da schierare e da tenere in panchina in vista della 10a giornata di Serie A secondo la nostra redazione ...