Facciamo un piccolo incidente ? E la D' Urso asfalta la sua inviata | gelo siderale | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una battuta fatta dalla suaa Pomeriggio 5 ha fatto arrabbiare Barbara D'. L'imprevisto è avvenuto mentre la trasmissione si stava occupando del cavalcavia crollato a Novara. Coinvolta un'automobile sulla quale viaggiava una donna, che però a parte lo choc non ha riportato ferite. La D'ne ha parlato abbondantemente in questi giorni, sentendo anche la diretta interessata. Nella puntata del programma andata in onda ieri, la conduttrice ha voluto fare una sorpresa alla donna: un uomo ha deciso di aiutarla dandole un'auto in uso gratuito per 90 giorni. Tanta la commozione da parte della signora. È stata l'Ilaria Dalle Palle ad accompagnare la donna a "scartare" il suo regalo. E proprio mentre la signora si è messa alla guida per provare l'automobile, all'è ...