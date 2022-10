“Fa uso di sostanze” | accusa gravissima per Nikita | la casa è impazzita

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Pelizon travolta dalle polemiche: i concorrenti del GF Vip le danno addosso, nellasuccede l’impensabilePelizon (Mediaset Play)È da tempo che Elenoire Ferruzzi si schiera contro, dichiarando di aver paura della cantante perché con quello sguardo tetro sembra portar sfortuna. Il comportamento in questione è stato sempre evidenziato come pericoloso da Alfonso Signorini, ricordando tutto quello che successe a Mia Martini per via delle voci su di lei. La questione sembrava essere stata arginata e invece così non è stato. Durante le ultime ore anche altri gieffini hanno dato corda a Elenoire spendendo parole orribili per la cantante a sua insaputa. Secondo i concorrentifarebbe uso di, questo giustificherebbe il suo modo di fare un po’ ...

ReteAmbiente.it

Sigala: "Il Ghb perricreazionale si trova sia come liquido che sotto forma di polvere, ... Spesso viene assunto in associazione ad altredeprimenti il sistema nervoso centrale quali alcool ..."Quasi 10 milioni di persone in questo momento sono potenzialmente a rischio di disturbi mentali come stress acuto, ansia, depressione,die disturbo da stress post - traumatico. Questa ... Reach, in pista nuove restrizioni per sostanze pericolose Con l'accogliamento della richiesta di rito abbreviato condizionato a due consulenze della difesa, si è aperto oggi davanti alla gup del tribunale di Cagliari, Elisabetta Patrito, il processo nei conf ...Uno studio dell’Ateneo, condotto su 180mila giovani (11, 13 e 15 anni) provenienti da 43 paesi o regioni territoriali, mette in luce quanto la variabile “status sociale” correlata con la variabile del ...