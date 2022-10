(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bergamo città. Sono iniziati venerdì 14 ottobre i lavori didell’ex sede, tra via Madonna della Neve e via Camozzi, dove sorgerà il nuovo quartiere residenziale «Il Camozzi». Primi alloggi prontiil 2024.

L'Eco di Bergamo

Domenica 8 maggio, nel centro sportivodi Bergamo, una pattinatrice della squadra di casa con scritto sulla canotta il nome ... vince la squadra che a fineha ottenuto più punti. ...Domenica 8 maggio, nel centro sportivodi Bergamo, una pattinatrice della squadra di casa con scritto sulla canotta il nome ... vince la squadra che a fineha ottenuto più punti. ... Ex Italcementi, partita la demolizione: 150 nuovi appartamenti entro il 2026 - Video Bergamo città. Sono iniziati venerdì 14 ottobre i lavori di demolizione dell’ex sede Italcementi, tra via Madonna della Neve e via Camozzi, dove sorgerà il nuovo complesso «Il Camozzi». Primi alloggi ...Sono i ricercatori de “Alla ricerca della nota stonata” e l’Associazione Ambiente Parco con il progetto “Cuore”. I riconoscimenti per il concorso internazionale saranno annunciati il 17 ottobre a Brux ...