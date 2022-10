Europa League Lazio | l’incredibile caso del gruppo F

(Di venerdì 14 ottobre 2022): incredibile quello che sta venendo nelF della competizione. L’analisi, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. Apparentemente, ai nastri di partenza, la squadra di Sarri non avrebbe dovuto avere troppi problemi a passare il turno. A maggior ragione dopo l’ottimo esordio, i 4 gol e l’impressione di forza che ha travolto gli olandesi all’Olimpico: apparentemente dovevano essere loro gli avversari più insidiosi, almenoa giudicare dal buon ruolino di marcia che stanno avendo in Eredivisie.E invece, dopo la seconda giornata che aveva ribaltato i verdetti del turno inaugurale, collocando tutte le 4 squadre a pari punti, ilF sta riproducendo il massimo equilibrio di giornata in giornata. E così, dopo 4 pareggi, tutte le squadre sono ferme a quota 5, ...

...15 Italia - Giappone 3 - 1 14:00 Thailandia - Germania 1 - 3 16:15 Cina - Porto Rico 3 - 0 Visualizza Mondiali Volley Femminile CALCIO -18:45 Sheriff - R. Sociedad 0 - 2 18:45 Omonia ......15 Italia - Giappone 3 - 1 14:00 Thailandia - Germania 1 - 3 16:15 Cina - Porto Rico 3 - 0 Visualizza Mondiali Volley Femminile CALCIO -18:45 Sheriff - R. Sociedad 0 - 2 18:45 Omonia ...In Europa League la Roma di Mourinho pareggia in casa del Beris per 1-1 e resta in corsa per la qualificazione. Per le italiane impegnate nelle coppe europee due pareggi e una vittoria. (Adnkronos) ...(ANSA) - MILANO, 14 OTT - E' Tamir Blatt il giustiziere dell'EA7 Milano, sconfitta per 80-74 all'overtime dall'Alba Berlino nell'esordio stagionale casalingo in Europa. Il figlio di David, allenatore ...