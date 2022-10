Europa League | la situazione dei gironi | alla Roma servono due successi | rebus Lazio

La situazione: Arsenal 9, PSV 7, Bodo/Glimt 4, Zurigo 0. I Gunners conducono saldamente e devono recuperare lo scontro diretto con gli olandesi: match programmato per il 20 ottobre, inizialmente ...Altro pareggio per la Lazio in. I biancocelesti non vanno oltre il 2 - 2 contro lo Sturm Graz , stesso risultato di Feyenoord - Midtjylland . Le quattro squadre del gruppo F continuano a procedere a braccetto e per ...La Lazio si fa beffare dallo Sturm Graz e perde un’occasione d’oro. A nulla sono serviti i gol di Immobile e Pedro, Boving è riuscito a rendere amara questa serata di ...Il presidente rossoblù a otto anni dal suo arrivo Italia: «Non ho intenzione di mollare, a marzo il via libera definitivo per lo stadio. Arnautovic è il mio miglior acquisto. Con Sinisa abbiamo fatto ...