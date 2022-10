Eurochocolate Indoor | si riaccende il grande show del cioccolato

Appuntamenti golosissimi dal 14 al 23 ottobre presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra , presso PerugiaTutto pronto per2022 . Dal 14 al 23 ottobre, i tre padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbria ospiteranno l'enorme mostra mercato annuale a tema cioccolato . Oltre 100 espositori in 14mila metri ...Dopo il grande successo della prima edizione, Eurochocolate Indoor ritorna con un nuovo appuntamento, in programma dal 14 al 23 ottobre presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia). ”, con i ...Alla vigilia della seconda edizione di Eurochocolate indoor a Umbriafiere, l'attenzione si sposta su Perugia, che si conferma capoluogo del cioccolato. Apre le porte il nuovo Chocolate district in pia ...