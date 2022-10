Esondati torrenti in provincia di Trapani e Agrigento

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia occidentale ha causato l'esondazione del torrente Baiata‚ nel territorio di Misiliscemi indi. Indirisultano diversi allagamenti a Sciacca, dov'è esondato il torrente Canzalamone. Da Palermo sono partite squadre di vigili del fuoco con sommozzatori; una squadra con motopompa è partita da Caltanissetta ed un mezzo anfibio da Catania. Si stanno allertando anche gli elicotteri che dovrebbero partire non appena le condizioni meteo saranno favorevoli.In azione anche il soccorso alpino speleologico siciliano (Sass) e polizia per portare soccorso nelle aree colpite da un nubifragio che ha provocato allagamenti in diverse zone della. Su richiesta della prefettura di, un elicottero Aw139 del ...