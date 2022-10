Energia | Gentiloni | ' valutiamo tetti temporanei a prezzi' **

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bruxelles, 14 ott. (AdnKronos) - La Commissione Europea sta "valutando" l'introduzione di" al prezzo del gas. Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo, in un intervento pronunciato alla Georgetown University, a Washington D.C. "E' di una soluzione europea che abbiamo bisogno ora - afferma - abbiamo istituito una piattaforma energetica dell'Ue e un meccanismo di acquisto congiunto per negoziare il gas per i consumatori nei paesi dell'Ue che decidono di partecipare. Allo stesso tempo, per tenere sotto controllo i, stiamo anche valutando l'introduzione diai. A queste seguirà una più ampia riforma del mercato elettrico per spezzare l'influsso del gas suidell'elettricità. ...

anche, che potrebbe inserirsi la battaglia per fare nuovo debito comune sul caro. Uno Sure 2, proposto tra l'altro da Paolo e Thierry Breton e, in Commissione, condiviso anche da ... In Europa, dopo la "forte ripresa" che ha fatto seguito alla pandemia, "le nostre economie stanno ora navigando in acque turbolente". Lo ha detto il ...