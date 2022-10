Empoli | Zanetti | “Dobbiamo ritrovare la nostra identità”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Paolocontinua a spronare la propria squadra da cui reclama risposte più concrete. Domani l’affronterà il Monza e il tecnico si è esposto così: “A Torino non siamo stati i soliti, inutile negarlo, ma nel calcio questo può accadere. Adesso guardiamo avanti, teniamoci il punto conquistato, e affrontiamo il Monza con la giusta reattività.lae il nostro modo di proporre calcio. Sarà una partita difficile, i loro numeri sono al top in questo momento, incontriamo una squadra che sta viaggiando su ritmi da alta classifica”. Il tecnico azzurro ha poi continuato: “Loro sono forti come singoli e nel collettivo. Nel calcio esistono partite in cui si vince con un solo tiro in porta, noi non siamo così, proponiamo un altro tipo di calcio. ...

