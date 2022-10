Empoli-Monza domani in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il, l’e come vedere intv e, sfida valida per la decima giornata di. La sfida salvezza apre il nuovo turno del massimo campionato italiano, con i lanciatissimi brianzoli di mister Palladino (10 punti fatti tutti nelle ultime quattro giornate) che fanno visita ai toscani, fermi a quota 8 dopo il pareggio contro il Torino. In palio tre punti pesantissimi per continuare a tenere a debita distanza la zona retrocessione. Il fischio d’inizio diè fissato alle ore 15:00 di sabato 15 ottobre, con la partita che sarà visibile insu Dazn, disponibile in tv anche alZona Dazn (tra il 214 ...