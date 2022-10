Emma Marrone | il selfie seduce i fans di Instagram – FOTO

(Di venerdì 14 ottobre 2022) . Ultimi scatti della cantante che impreziosisce le giornate dei followers. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTROnon è da meno rispetto alle sue colleghe: anche lei posta contenuti interessanti sul proprio profiloper accrescere la sua fama. La cantante rende Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

R101

Antonino Spadaccino, Amici 4/ Dal flirt conal grande ritorno con l'album Christmas Una cosa è certa, in tutti questi anni il cantante è cambiato tanto da quando giovanissimo ha vinto il ...Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre comeMuscat,e Noemi". Le dichiarazioni di LDA sul ricovero Non è noto quale sia il problema fisico di LDA in questo momento, ma è ... Emma Marrone di nuovo sul grande schermo: "Mi scoppia il cuore" Emma Marrone è una delle cantanti più conosciute nel panorama musicale, una donna che ha attraversato anche un periodo molto difficile a causa di un terribile male che l'ha colpita.L'artista salentina sarà la protagonista de "Il ritorno", film Stefano Chiantini, presentato il 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma.