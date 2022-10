(Di venerdì 14 ottobre 2022) Problemi per 15mila famiglie: sos del sindacato a Nardella. Confedilizia: 'La crisi sociale non è a carico ...

LA NAZIONE

Problemi per 15mila famiglie: sos del sindacato a Nardella. Confedilizia: 'La crisi sociale non è a carico ...La nostra città sta conoscendo un numero altissimo dicon forza pubblica (130 esecuzioni al mese) e si contano 15000 famiglie inabitativa per gli alti costi dell'abitare'. 'Ma la ... Emergenza sfratti e caro affitti Sunia: "Il turismo fa lievitare i canoni" I proprietari: "E’ il libero mercato" Zambetti: le famiglie saranno costrette a scegliere se pagare il condominio, il materiale scolastico dei figli o la visita medica ...FedericoGiusti *Il consigliere di Una città in comune ha chiesto un consiglio comunale sulle problematiche dell’abitare , anche noi pensiamo che questo argomento debba essere trattato al più presto tr ...