Elon Musk batte cassa agli Usa per le vitali reti satellitari Starlink donate agli ucraini | «Già spesi 80 milioni di dollari» Ma non è una questione di soldi

e' sotto indagine federale negli Stati Uniti per la sua condotta nell'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari. E' quanto si apprende da un atto presentato in tribunale ...Recentemente abbiamo scritto di un video condiviso dache mostra la vista di un satellite Starlink poco dopo il rilascio, una "prima volta" probabilmente dovuta alla decisione del NOAA di non richiedere più una licenza ad hoc per alcune ...Mentre Elon Musk promette copertura internet globale grazie ai suoi satelliti Starlink, Amazon si prepara a fare i primi passi nel settore (e nello spazio). Il colosso dell’ecommerce comincerà le oper ...Twitter ha depositato in tribunale un documento giudiziario nel quale ha scritto che Elon Musk sarebbe indagato a causa dell’acquisizione della piattaforma di microblogging ...