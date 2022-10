Elodie e Andrea Iannone allo scoperto | ecco il primo bacio social

Iannone/ Prima foto di coppia sui social: insieme a Madrid Liner replica piccato a Tommy Dali e... Liner , infatti, condivide via social un video reaction in cui mostra la data di ...Procede a gonfie vele la relazione sentimentale traDi Patrizi eIannone. I due sono stati sorpresi insieme, dopo essersi mostrati felici anche sui social. In particolare la cantante e il pilota motociclistico dopo essersi concessi una ...Elodie e Iannone non si nascondono più e con un importante gesto scatenando l'entusiasmo dei fan e cambiano il loro futuro.Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la cantante e il pilota di Moto GP E’ ufficiale, tra Andrea Iannone ed Elodie Di ...