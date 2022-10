Elezione del Presidente della Camera | candidato o scheda bianca?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo l’di Ignazio La Russa per il Senato, questa mattina è il turno deldei deputati. La Lega punta su Lorenzo Fontana. Forza Italia potrebbe dividersi. Azione-Italia Viva è decisa sul voto.deldei Deputati: come avverrà? Prima sedutaXIX legislatura. Photocredit: rainews.itOggi alle 10:30 si voterà per eleggere ildei Deputati. Le votazioni di ieri si sono concluse senza esito, per cui per il quarto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta e non più quella qualificata. Sull’di La Russa si è espressa la capogruppo in Senato del M5S Mariolina ...