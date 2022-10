Eletto il leghista Lorenzo Fontana presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il deputato, braccio destro di Matteo Salvini e già ministro, è stato. Anche Forza Italia, dopo le tensioni di ieri, ha votato con il centrodestra. Pace fatta nel centrodestra? Giovedì sera Silvio Berlusconi ha incassato la sconfitta, chiuso la porta al ministero per Licia Ronzulli ma si è lamentato per i “veti” che Giorgia Meloni avrebbe apposto alle sue indicazioni per i ministri.

Ovviamente il riferimento è alFontana. Il presidente provvisorio Ettore Rosato ne ha ...ma molto determinata " per esprimere il proprio dissenso rispetto al fatto che " non può essere...Europarlamentare dal 2009 al 2018, anno in cui vienea Montecitorio e diventa vicepresidente della Camera. Al Parlamento Europeo è stato - tra le altre cose - vicepresidente della Commissione ...ROMA – Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera. A spoglio ancora in corso, il candidato del centrodestra ha raggiunto il quorum richiesto della maggioranza assoluta dei voti. La ...Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera per la XIX legislatura della Repubblica italiana. Nel secondo giorno di votazioni, dopo una giornata di tensioni interne alla maggioranza che han ...