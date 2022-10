El Paìs | «Sono bastate le seconde linee del Betis per pareggiare con la Roma»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È stata una partita troppo rinunciataria quella dellacontro ilSiviglia. Così scrive El, che elogia la squadra di Pellegrini per la prova di maturità. IlSiviglia si qualifica alle fasi successive dell’Europa League con due giornate d’anticipo. Era importante. Ma quel che va sottolineato è che una squadra come la, allenata da un certo José Mourinho, è stata costretta ad accontentarsi di un pareggio casalingo, riconoscendo – di fatto – la superiorità degli avversari. La squadra andalusa ha giocato un buon primo tempo, passando in vantaggio. Laè sembrata sempre fuori dall’incontro, ha provato ad abbozzare un po’ di pressing all’inizio della ripresa. Ha trovato il gol con Belotti dopo una bella azione, che ha richiesto peraltro un’analisi approfondita ...