“Economia di Guerra | Per Giorgia Meloni è finita la Pacchia” | da sabato 15 ottobre in edicola il nuovo numero di Fq Millennium

... dallain Ucraina all'inflazione con lo shock dei prezzi dell'energia, e dal tradizionale ... 'Ricordiamoci che il gas è la fonte energetica utilizzata dai settori campioni dicircolare', ...Dal braccio di ferro sul prezzo del gas alla lotta all'inflazione, nel nuovo contesto di "di" l'Unione europea è in alto mare, divisa e senza leadership. E con la Nato a guida ...In Europa, sotto la spinta della guerra in Ucraina e della crisi energetica, "le prospettive si sono fatte cupe con la crescita in discesa e l'inflazione destinata a restare elevata". (ANSA) ...Prodi sull'Ucraina: "È una roba orrenda questa guerra. La pace non la fanno loro, la pace la fa Biden coi cinesi perché il mondo ormai è tra loro due".