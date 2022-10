Economia circolare | il Sud primo in Europa Ma è ultimo per la transizione energetica

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bene in, con risultati spesso “da primato” al confronto del resto d’. Maglia nera invece nellaverso un’energia pulita libera dai combustibili fossili e amica del clima. E’ la sintesi, decisamente in chiaroscuro, del cammino “green” della “macroregione” italiana del Sud fornita dal terzo Rapporto di Circonomia, presentato ad Alba nei giorni scorsi in occasione del Festival internazionale dell’e dellaecologica.Il Rapporto stila una classifica con i 27 Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e le tre macroregioni italiane del Nord, del Centro e del Sud (con isole), basata su 17 indicatori raggruppati in tre categorie: indicatori di impatto (consumi di materia e di energia per abitante), indicatori ...