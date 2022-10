Ecologisti lanciano zuppa contro ' I girasoli' di Van Gogh I video

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Clamorosa protesta di due giovani attivistiimpegnati nella campagna 'Just Stop Oil'l'uso del petrolio. Gli attivisti hanno lanciato una sostanza, parecommestibile,il quadro 'I' di Vanesposto alla National Gallery di Londra, una delle opere d'arte più famose del mondo (tratto da Twitter)

Sfregiato il quadro di - Militantiimpegnati nella campagna di protesta anti - petrolio 'Just Stop Oil' hanno lanciato un liquido, una zuppa commestibile secondo le prime informazioni, contro una celeberrima opera di Vincent ...Una delle attiviste ha gridato 'Cosa vi interessa di più L'arte o la vita Siete più interessati a proteggere un dipinto o il ...Sfregiato il quadro I Girasoli di Van Gogh - Militanti ecologisti impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio 'Just Stop Oil' hanno lanciato un liquido, una zuppa commestibile ...Militanti ecologisti impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio 'Just Stop Oil' hanno lanciato un liquido, una zuppa commestibile secondo le prime informazioni, contro 'I Girasoli', di Van Gog ...