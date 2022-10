Eclissi solare 25 Ottobre | così apre le porte all’evento astronomico del millennio

Viene intervistato il pastore che lo battezzò in prigione, lo stesso giorno diin cui venne effettuata la sentenza di morte per il serial killer John Wayne Gacy (anch'esso protagonista ......Sole miliardi di anni fa dal quale si formarono i pianeti e i satelliti naturali del sistema... Dimorphos passa davanti e dietro a Didymos, producendo di continuo piccole. Calcolando la ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-42a228f5-213b-dc94-68ed-dec8e8f46a ...“Sì, come la Luna obbedisce ad Aglaonice” Oggi vi parlo di Aglaonice di Tessaglia. Questa è una figura di donna emblematica che, come Ipazia, rientra fra le prime donne di cui si abbia memoria che si ...