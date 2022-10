Ecco il vero volto della sinistra | Senaldi sui nuovi presidenti | come gela i dem

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Paola Natali intervista il condirettore di Libero Pietrosulla settimana politica appena conclusa: "Dopo aver impostato la campagna elettorale dandofascista a Giorgia Meloni, i dem hanno votato Ignazio La Russapresidente del Senato: erano solo argomenti strumentali. E infatti oggi Libero titola 'La guerra è finita'", dice. Ma il caso Licia Ronzulli continua a movimentare la maggioranza: "Forza Italia ha fatto mancare i suoi voti per mandare un segnale, ma l'abilità di La Russa ha reso possibile la sua elezione. Ma non significa che Meloni potrà governare senza FI". Oggi è stato eletto Lorenzo Fontana a presidenteCamera, le dichiarazioni del leghista contro la comunità Lgbt, la teoria gender, le unioni civili fanno riflettere: "Fontana è per la famiglia tradizionale. ...

Liberoquotidiano.it

L attore inglese , il cuinome è Anthony Robert McMillan, ha recitato in molti film, dalla ...quello che devi sapere Notizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...A 72 anni è morto Robbie Coltrane, meglio noto come l'Hagrid di Harry Potter.chi era l'attore. Per tutti nel mondo era Hagrid. L'amico fedele e un po' goffo di . Un gigante ...e ammirato Il... Bollette, la menata sugli extra-profitti: ecco chi è il vero squalo Dopo il racconto di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone al Grande fratello Vip, è il turno di Eliana Michelazzo raccontare la sua verità. L'ex agente della showgirls ...È uscito un nuovo studio scientifico che ha dimostrato come in alcuni casi, diventa più facile cominciare a soffrire di fame nervoso.