E’ morto il grande disegnatore Alfredo Chiappori | padre delle satira politica a strisce

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’e scrittore di fama internazionale: aveva 79 anni e viveva a Lecco. Il suo “Up il sovversivo” ha caratterizzato intere stagioni della storia e dellaitaliana. Come pittore ha esposto personali con presentazioni di importanti critici come Giulio Carlo Argan e Umberto Eco. Nel corso degli anni ha collaborato con le principali testate giornalistiche italiane. Lo scorso maggio la città di Lecco gli aveva reso omaggio con una serata al cinema Nuovo Aquilone, con la presentazione del docufilm “Multiforme ingegno”, che lo vedeva come protagonista. Era stato ricordato l’editore Giangiacomo Feltrinelli, che aveva pubblicato nel 1970 il suo “Up il sovversivo” e il critico Oreste Del Buono, con le “Storie d’Italia”. ...

