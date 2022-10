“È morta” Lutto nella musica italiana | addio alla cantante Il successo nato a Sanremo

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sette anni fa, nel 2015, aveva dovuto dire per sempreall’adorato marito e suo compare artistico Maurizio Arcieri. Insieme avevano dato vita ad un percorsole e poetico irriverente, fuori da ogni schema e perciò coraggioso. Lae compositrice dei Krisma, Christina Moser, èa 70 anni. Ora laè in. Lei e Maurizio Arcieri, scomparso a Varese all’età di 72 anni, si erano visti per la prima volta nel lontano 1966 e poco dopo avevano deciso di fondare i Chrisma. Nome che, più di un decennio più avanti, hanno cambiato per renderlo più attuale, accattivante. Dal 1980 si sono chiamati Krisma. Christina Moser èper una malattia.in, ...