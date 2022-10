“È Luca Salatino” GF Vip 7 | notizia a sorpresa | dentro non lo sanno | molti ci resteranno male

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Al GF Vip 7 il vincitore c’è già secondo il pubblico. Tutto è successo al termine della puntata in diretta del 13 ottobre, quando si è registrato un episodio molto importante che ha convinto anche i più scettici. Se questa edizione è iniziata decisamente col piede sbagliato a causa del caso riguardante Marco Bellavia, ora c’è un concorrente che si sta destreggiando molto bene nella casa più spiata d’Italia. E dunque avrebbe ben pochi avversari e sarebbe pronto a succedere alla scorsa vincitrice Jessica Selassié. A proposito di GF Vip 7, a breve vi diremo tutto sul vincitore ipotetico del programma. Intanto, c’è stata una dichiarazione choc di Cristina Quaranta: “L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai coni e fai le valige!’. Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti ...