È il nichel il nuovo oro per le batterie delle auto elettriche

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tratto da Morning Future Il futuro e? elettrico. La Commissione Europea il 14 luglio del 2021 annunciava un pacchetto di proposte sul clima (noto come Fit for 55) per arrivare al 2030 con una netta riduzioneemissioni di gas climalteranti. Tra questi provvedimenti, c’e? quello che indica il 2035 come data ultima per la produzione di veicoli con motore a scoppio, sia a benzina che diesel. Nei prossimi anni, insomma, serviranno molte. Per realizzarle saranno necessarie altrettantee per costruire quest’ultime serviranno grandi quantita? di nuovi materiali. Risorse – alcune facilmente reperibili, altre meno – che renderanno l’Europa dipendente dall’importazione orientale. Una di queste materie prime e? il, elemento fondamentale nella produzione di catodi per le celle ...