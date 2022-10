Due dei sospettati per l’omicidio di Daphne Caruana Galizia sono stati condannati a 40 anni di carcere

Agenzia ANSA

Il risultato è un altro quintuplo 10 - 9 che ne decreta de facto l'eliminazione, certificata poi da un terzo round che però risulta un po' più lottatoprecedenti. Con l'eliminazione anche di ...TORINO - Tutto pronto o quasi per il derbybrividi. Tra Torino e Juventus (tre sconfitte nelle ultime 4 partite per i granata,ko di fila per i bianconeri) la stracittadina può essere l'occasione del rilancio ma anche la partita in cui ... Feriti due italiani a Rio, finiti per errore in una favela Durissima risposta della premier in pectore al Cav, che l'aveva definita "supponente e arrogante". Il governo ancora non è partito e a destra se le ...Da lunedì sarà possibile fare la doppia puntura abbinando anche il siero anti-Covid. L’assessore Gratarola: virus aggressivo, necessario prevenire e correre ...