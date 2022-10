(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) –con nubifragi al Sud, ciclone simil-tropicale dal Tirreno verso lo Ionio, temporali con intensità di 5.000 fulmini l’ora sulla Sicilia con allagamenti estesi, sono solo alcuni dei punti estremi toccati da questa ultima fase perturbata. La situazione divedrà ancora residui colpi di coda fino alla tarda mattinata tra Puglia, Calabria e Sicilia; in seguito cambierà tutto. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iL.it, prevede e conferma l’arrivo di un’eccezionaleBis.una primafase calda e soleggiata, registrata tra il 2 e il 10 ottobre e definitaitaliana, ecco il Bis. Dal weekend una decisa rimonta dell’anticiclone nordafricano porterà sole e caldo per un lungo periodo. Per la prima volta ...

Adnkronos

Prepariamoci dunque a vivere per la prima volta un'eccezionale Ottobrata Bis:una fortissima fase diancora in atto su alcune zone del meridione, cambierà tutto da Nord a Sud. ...Lo scrive il Giornale di Sicilia , specificando chetre gare con circa 20.000 spettatori è arrivato il 'trend negativo'. Non è solo colpa dei risultati ma anche delche potrebbe fermare ... Dopo il maltempo arriva la lunga Ottobrata bis: il meteo Dopo l'annullamento del rientro ieri della missione dalla Stazione spaziale Internazionale a causa del maltempo nelle aree d'arrivo al largo della Florida, oggi nuovo tentativo di riportare a terra Sa ...Disagi e allagamenti dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul Salento nelle scorse ore. Particolarmente colpito i Comuni più a Sud, come Parabita, Matino, Supersano, Gallipoli e Tricase ...