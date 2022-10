Donato Montinaro | tre arresti per l’omicidio del falegname 75enne | “Fu adescato da due donne | poi immobilizzato e ucciso in casa”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Avevano pianificato nei minimi dettagli la rapina ma poi qualcosa è andato storto. E, 75 anni, è morto per “asfissia da soffocamento”. Per questo stamattina sono state arrestate tre persone con l’accusa di concorso in omicidio aggravato e rapina aggravata. I fatti risalgono all’11 giugno scorso, quando l’uomo, unin pensione, venne ritrovato senza vita nella suadi Castrì di Lecce, in Salento: secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, il piano sarebbe stato ordito dopo che una dellearrestate, l’unica che aveva una relazione diretta con la vittima, era venuta conoscenza delle disponibilità di denaro contante posseduto dall’anziano. E, quindi, con la complicità di altre due persone, un’altra donna e un uomo, ha primail ...

...anche una quarta persona indagata a piede libero per profili minori Tre arresti sono stati messi a segno a Lecce per il falegname ucciso a giugno e in merito all'omicidio del 75enne...LECCE - Svolta nell'inchiesta sull'omicidio del falegname in pensione, trovato cadavere nella sua abitazione , in via Roma a Castrì l'11 giugno dopo essere stato immobilizzato, denudato, picchiato e strangolato per essere derubato. All'alba sono stati ...Avrebbero saputo che la futura vittima aveva una buona disponibilità economica: tre arresti messi a segno a Lecce per il falegname ucciso a giugno ...C'è una svolta nelle indagini sul delitto di Castrì di Lecce. Tre arresti, fra cui due donne, vengono eseguiti in queste ore per l'atroce omicidio del pensionato ...