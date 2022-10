Diritti umani | alla Festa di Roma la 6° edizione del premio “Women in Cinema Award” dedicato alle donne dell’Iran

(Di venerdì 14 ottobre 2022)- ”Contro l’oscurità dobbiamo combattere tutti insieme, destra e sinistra, oriente e occidente,e uomini perché leabbiano il nostro sostegno con lo slogan Zhen, Zhian, Azadil, Donna, vita, libertà come loro stesse stanno protestando per Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami e tutte le altre vittime della ferocia repressione del regime di Teheran”. Claudia Conte, torna a, durante ladelper dedicareiraniane ilincondotto dstessa Conte, imprenditrice culturale e attivita’ per idelle. Questa sesta ...

Nazioni Unite

Nonostante molte associazioni si battano per difendere idegli animali, nel mondo esistono ancora persone crudeli che osano aggredirli e trascurarli. ...psicologiche dovute agli esseriche ...... alti funzionari di Frontex si sarebbero macchiati di "gravi scorrettezze e irregolarità" coprendo o non indagando adeguatamente su violazioni dei. Accuse analoghe vengono da anni ... Consiglio per i Diritti Umani ONU - eletti 12 nuovi paesi Giornata europea contro la tratta di esseri umani, due appuntamenti ad Ascoli Piceno e Fermo - picenotime.it - IT ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Responsabilità è una delle parole che sono state pronunciate spes ...