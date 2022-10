Diretta Ecco l' anti-Fontana | così il Pd vuole far saltare in aria la Camera

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo il "terremoto" Ignazio La Russa, va via liscia l'elezione del presidente della: passa il leghista Lorenzo, anche se alla conta mancano 15 voti. Un segnale ancora da decifrare. L'elezione scatena la sinistra, che bollacome "amico di Putin" ed "estremista". Nel frattempo, esplode il malumore - o meglio - la rabbia di Silvio Berlusconi, che in un durissimo pizzino attacca Giorgia Meloni. Segui la cronaca della giornata, minuto per minuto. Ore 16.42 - La Russa: Da Berlusconi nessun insulto, con me presente "Sono andato a rendere omaggio a. Non ho sentito le sue parole, perché ero impegnato in una riunione ma saranno state di saggezza".Ignazio La Russa all'uscita da Montecitorio. "Con Berlusconi non ci siamo sentiti. Colgo l'occasione per assicurare che non mi ha ...