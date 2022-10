Diretta Camera | è il giorno del presidente Fonti Pd | stanno pensando a un nome

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il "terremoto" Ignazio La Russa potrebbe provocare delle conseguenze anche oggi, neldell'elezione deldella. Il leghista Lorenzo Fontana è il grande favorito, ma c'è attesa per capire se dopo l'astensione di Forza Italia sul voto a favore dell'esponente di Fratelli d'Italia, neo-del Senato, possano emergere altri maldipancia nel partito di Silvio Berlusconi. Nel frattempo la polemica sui 17 franchi tiratori al contrario che dall'opposizione hanno contribuito a eleggere La Russa divide anche il centrosinistra, incapace di presentare un candidato comune a Palazzo Madama per "contarsi". Ore 8.07: Pd, "unper Montecitorio" Per evitare un La Russa-bis, il Pd "medita di indicare unper Montecitorio già alla prima votazione di domani", scrive il ...

E così il quarto scrutinio per l'elezione del presidente delladei deputati, che dovrebbe ... Il deputato forzista Giorgio Mulè, incon la maratona di La7, si esprime in termini ...È il primo a dire intelevisiva che, per la Lega, il nome del Presidente del Senato "è ... Oltre alla presidenza delladei Deputati il leader della Lega mira ad ottenere anche l'...La Cina tiene sotto controllo l'inflazione, gli Stati Uniti no. Più dati macro Usa che Ue. Futures di Wall Street in rialzo nel giorno dei conti di Citigroup, JP Morgan e Morgan Stanley. A Milano fari ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...