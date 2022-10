Diamante conteso | la futura regina Camilla il 6 maggio rischia di restare senza corona

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Londra – Nell’inzione solenne di re Carlo III e dellaconsortedel 6prossimo quest’ultima potrebbe non ricevere latradizionale realizzata per laMadre nel 1937 al fine di evitare uno scontro diplomatico con l’India. Come si legge sui media del Regno Unito infatti, contiene incastonato il Koh-i-Noor, uno dei diamanti più grandi al mondo coi suoi 105 carati, e soprattutto al centro di una controversia politica e legale tra i due Paesi, con molti indiani convinti che la gemma, scoperta in India nel 14.mo secolo, sia stata “rubata” durante il regime coloniale. La diatriba era stata ripresa sui social indiani dopo la morte dellaElisabetta, con molti cittadini che avevano chiesto al governo di New Delhi di fare nuove ...