Deborah Compagnoni | il matrimonio con Alessandro Benetton | come mai finì e con chi sta lei adesso

(Di venerdì 14 ottobre 2022), icona dello sci azzurro negli anni Novanta, e l’imprenditoresi sono separati a inizio 2021 dopo tredici anni di. Il loro primo incontro avvenne proprio sulle nevi, 23 anni fa, quando la sciatrice di Bormio dominava le avversarie ad ogni gara. Insieme hanno avuto tre figli: Agnese, Luce e Tobias. Prima che la notizia della loro separazione diventasse ufficiale, erano trapelate diverse indiscrezioni che davano la coppia in crisi. Laavevano però sempre smentito il gossip su di loro, mostrandosi davanti al pubblico uniti e affiatatiall’inizio. Tutto questo però non è bastato per evitare la separazione.ha un nuovo ...

Centro di medicina

Nel corso della quinta puntata gli "scherzati" saranno: Giucas Casella ,, Elisabetta Gregoraci e Drusilla Gucci .Contestualmente è stata presentata la campagna Nastro Rosa Lilt Ferrara che ha come testimonial d'eccezione l'ex sciatrice italiana. Già presente in rete dove sta diventando ... Treviso, per Nastro Rosa un incontro lunedì 17 e la campagna nel segno di Deborah Compagnoni - Centro di Medicina Riascolta La Valtellina di Mangia come parli. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Riascolta La Valtellina di Mangia come parli. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.