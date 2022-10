Corriere dello Sport

Daniele Deè pronto: domani alle 14, sul campo del Cittadella , l'ex Roma e Nazionale taglia il nastro di partenza della propria carriera da allenatore. Focus sui primi giorni di lavoro per il ...Quando la temperatura diventa più fresca e la natura siall'inverno, i boschi ci regalano l'incanto del Foliage. Un periodo ideale per approfittare ...dei pini alle mille sfumature die ... De Rossi prepara il debutto: “Servirà anche sporcarsi le mani” Il tecnico della Spal: "Dobbiamo provare a fare quello che vogliamo fare e non quello che gli altri ci permettono di fare" ...(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - "Questi giorni sono stati perfetti, ma ora si comincia con le partite e salirà lo stress: dovrò fare delle scelte che in vita mia non ho mai ...