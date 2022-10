leggo.it

quando aveva solo 19 anni ha fondato una società di newsletter dedicata alle donne: The Newsette . E adesso a otto anni di distanza è una delle donne più ricche degli Stati Uniti d'..., che a 19 anni ha fondato la newsletter femminile The Newsette , è ora una delle donne più ricche degli Stati Uniti e, all'età di 27 anni, è più giovane di qualsiasi altra ... Daniella Pierson, la donna da 220 milioni di dollari celebrata da Forbes: è la regina delle newsletter Daniella Pierson quando aveva solo 19 anni ha fondato una società di newsletter dedicata alle donne: The Newsette. E adesso a otto anni di ...Daniella Pierson created a daily bulletin for women about technology, business, fashion and beauty, and it reaches over 500,000 people ...