(Di venerdì 14 ottobre 2022) Conservare e tramandare le tradizioni culinarie . Su queste basi ed in questa estrema sintesi il 39esimo radunoFederazionena deiha certamente raggiunto l'...

Gazzetta del Sud

La, con la sua montagna, con i suoi boschi, con la sua biodiversità, con i suoi prodotti enogastronomici,patata dellaIgp alle farine di grani antichi, dai formaggi e salumi ai ...Ed infine la visita al Parco Nazionale della, centro accoglienza di località "Cupone". Poteva ...la Cattedrale di Cosenza della quale quest'anno si celebra il Giubileo per gli 800 anni... Dalla Sila a Tropea, Circoli enogastronomici d’Italia ospiti della “Confraternita della frittola& Conservare e tramandare le tradizioni culinarie . Su queste basi ed in questa estrema sintesi il 39esimo raduno della Federazione italiana dei circoli ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...