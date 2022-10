(Di venerdì 14 ottobre 2022) Da alunno a insegnantePio Perna Ruggiero ha 19 anni ed è stato chiamato a ricoprire il ruolo di insegnante nell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Giorgi”, a Potenza. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Lezione 7: Approfondimento mirato sui bisogni individuali dellocon DSA, nello specifico ... Mariana Laxagueesperta di inglese e spagnolo e formatrice e autrice di materiali didattici, ...( nella foto, da destra: Bulgheroni mentre parla con Salvatore Sciascia,della Liuc ) ... Se dovesse dare un consiglio a un giovanedella Liuc, che cosa gli direbbe "Una frase che mi ... Da studente a docente nella stessa scuola, la storia di Gabriele: “Insegnare mi piace tanto, emozione indescrivibile” Dopo Medicina, un’altra facoltà alle prese con la stessa emergenza. La docente di Farmacologia decide di cancellare la sessione didattica ...Si tratta di posti in deroga concessi dall’Usr in risposta alle richieste dei presidi. Saranno affidati nei prossimi giorni dai vari Atp, in Calabria sono complessivamente 185,5 distribuiti nelle cinq ...