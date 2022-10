Da prepensionato a miglior portiere di Champions | i segreti di Mignolet

La Gazzetta dello Sport

"Se mi chiedeste di stilare una lista sui migliori professionisti con i quali ho lavorato in oltre trent'anni di carriera, credo che Simon Mignolet sarebbe un ottimo candidato per la prima posizione". ..."Se mi chiedeste di stilare una lista sui migliori professionisti con i quali ho lavorato in oltre trent'anni di carriera, credo che Simon Mignolet sarebbe un ottimo candidato per la prima posizione". ... I segreti di Mignolet, protagonista del Bruges agli ottavi di Champions Il Bruges per la prima volta è agli ottavi di Champions: merito delle parate del numero uno belga, arrivato dalla Premier dopo una carriera da esemplare professionista, in campo e fuori ...