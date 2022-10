Da oggi l’invasione degli Alpini tra Frecce tricolori | fanfare e musei da campo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDava in scena la grande invasioneche per tre giorni festeggeranno a Napoli il loro 150esimo compleanno.perché Napoli? Perché è qui che il 15 ottobre del 1872, Vittorio Emanuele II firmò il Regio decreto che istituiva le prime compagnie alpine, per la precisione 15. La festa comincia. Il programma è sul sito del corpo. Glisaranno in mostra in via Caracciolo, in riva al mare, con l’esposizione di mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione più uno spazio dedicato alla montagna, dove i più giovani potranno vivere per un giorno l’esperienza di essere. Piazza Plebiscito ospiterà la Cittadella storica. Due veri ‘da’. A Palazzo Reale, invece, si potrà ...